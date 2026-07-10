Los bancos de todo el país permanecerán sin atención presencial

Los bancos de todo el país permanecerán sin atención presencial.
NacionalesHace 1 díaPrensaPrensa
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Las entidades financieras no abrirán sus puertas, los usuarios podrán implementar la utilización de: home banking, aplicaciones móviles, billeteras virtuales, transferencias a través de alias o CBU, pagos con códigos QR, débito inmediato y extracciones sin tarjeta.

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