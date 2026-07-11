FIFA donará un millón de dólares para ayudar a Venezuela después del terremoto

La FIFA anunció que destinará un millón de dólares de su Fondo Humanitario para asistir a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país.

Según informó el organismo, los recursos estarán destinados a brindar ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas y a colaborar con las primeras acciones de recuperación en las zonas más perjudicadas por el desastre.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su respaldo al pueblo venezolano y destacó el rol del fútbol en situaciones de emergencia. "El pueblo de Venezuela cuenta con la solidaridad plena de la familia mundial en estos momentos tan difíciles. El fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas y transmitir esperanza, especialmente en tiempos de crisis", afirmó.

Además, señaló que, a través de la Fundación FIFA, el organismo acompañará a las organizaciones humanitarias y a los socios locales que trabajan para llevar asistencia a las personas afectadas.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, también se refirió a la iniciativa y sostuvo que la entidad mantiene su compromiso de acompañar a las comunidades golpeadas por el terremoto.