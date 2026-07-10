Subastan la pelota con la que Maradona anotó sus goles ante Inglaterra en México 86

La casa Heritage Auctions anunció que el precio inicial de la pelota rondará los USD 2,5 millones, una cifra que refleja la magnitud histórica del objeto. En 2022, la camiseta que Maradona vistió en ese mismo partido se vendió por USD 9,2 millones, estableciendo un precedente sobre el valor que pueden alcanzar estos recuerdos. Sin embargo, la pelota puede, según los especialistas, superar cualquier expectativa anterior, ya que no existen referencias directas para estimar su precio final.

La subasta del balón de la “Mano de Dios” responde a una tendencia creciente: el mercado del coleccionismo deportivo, especialmente el de fútbol, atraviesa un auge impulsado por la inminente Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Mike Provenzale, especialista en subastas de Heritage, describió el balón como “una pieza única en su especie” y afirmó: “Podría decirse que es el objeto futbolístico más importante que existe”, de acuerdo con Reuters.

El partido de cuartos de final del Mundial de México 1986 fue escenario de dos de los goles más recordados en la historia del fútbol. En el primero, Diego Maradona avanzó hacia el área, saltó junto al arquero inglés Peter Shilton y empujó el balón con la mano, un gesto que él mismo definió tiempo después como “un poco con la cabeza de Maradona, un poco con la mano de Dios”. Apenas cuatro minutos más tarde, el argentino dejó atrás a cinco rivales y anotó el tanto conocido como el “Gol del Siglo”, calificado así tras una encuesta de la FIFA en 2002.

El interés por objetos ligados a momentos tan icónicos trasciende lo deportivo: la pelota representa, según los subastadores, el “Santo Grial” para cualquier entusiasta del fútbol. Provenzale subrayó la singularidad del objeto, remarcando que su carácter único y su valor histórico lo convierten en un bien sin comparaciones en el mundo del coleccionismo.