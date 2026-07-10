Valentina Raposso fue convocada a Las Leonas

LAS LEONAS irán desde el 15 al 30 de agosto por el MUNDIAL DE HOCKEY que se desarrollará en Países Bajos y Bélgica.
DeportesHace 1 díaPrensaPrensa
WhatsApp Image 2026-07-10 at 09.02.53

LAS LEONAS irán desde el 15 al 30 de agosto por el MUNDIAL DE HOCKEY que se desarrollará en Países Bajos y Bélgica.

El combinado argentino que dirige Fernando Ferraradio a conocer públicamente la lista de 20 convocadas para afrontar el certamen.

El sábado 15 de agosto Argentina debutará ante Estados Unidos, dos días más tarde continuará su camino frente a Alemania y el miércoles 19 cerrará el grupo contra Escocia.

Las Leonas se entrenan desde el pasado lunes en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo luego de haber obtenido el segundo puesto en la FIH Pro League.

LAS 20 LEONAS QUE COMPETIRÁN EN EL MUNDIAL DE HOCKEY:

CRISTINA COSENTINO
MERCEDES ARTOLA
AGUSTINA GORZELANY 
VALENTINA RAPOSO 
SOFIA CAIRO 
SOFIA TOCCALINO 
MILAGROS ALASTRA 
EMMA KNOBL 
AGOSTINA ALONSO 
JUANA CASTELLARO 
VICTORIA MIRANDA 
VICTORIA SAUZE 
EUGENIA TRINCHINETTI 
PAULA ORTIZ  
MARIA JOSE GRANATTO 
VICTORIA GRANATTO 
JULIETA JANKUNAS 
ZOE DIAZ 
BRISA BRUGGESSER 
LARA CASAS 

Te puede interesar
Boletín de noticias