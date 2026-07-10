Valentina Raposso fue convocada a Las Leonas
LAS LEONAS irán desde el 15 al 30 de agosto por el MUNDIAL DE HOCKEY que se desarrollará en Países Bajos y Bélgica.
El combinado argentino que dirige Fernando Ferraradio a conocer públicamente la lista de 20 convocadas para afrontar el certamen.
El sábado 15 de agosto Argentina debutará ante Estados Unidos, dos días más tarde continuará su camino frente a Alemania y el miércoles 19 cerrará el grupo contra Escocia.
Las Leonas se entrenan desde el pasado lunes en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo luego de haber obtenido el segundo puesto en la FIH Pro League.
LAS 20 LEONAS QUE COMPETIRÁN EN EL MUNDIAL DE HOCKEY:
CRISTINA COSENTINO
MERCEDES ARTOLA
AGUSTINA GORZELANY
VALENTINA RAPOSO
SOFIA CAIRO
SOFIA TOCCALINO
MILAGROS ALASTRA
EMMA KNOBL
AGOSTINA ALONSO
JUANA CASTELLARO
VICTORIA MIRANDA
VICTORIA SAUZE
EUGENIA TRINCHINETTI
PAULA ORTIZ
MARIA JOSE GRANATTO
VICTORIA GRANATTO
JULIETA JANKUNAS
ZOE DIAZ
BRISA BRUGGESSER
LARA CASAS