Venezuela le exigió al rey Carlos III que libere el oro retenido en Londres

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reclamó al rey Carlos III que intervenga para destrabar las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra. Según sostuvo, esos recursos son fundamentales para afrontar la reconstrucción del país tras los terremotos que provocaron miles de muertos y heridos.

Además del pedido dirigido a la Corona británica, la mandataria confirmó que mantuvo una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para solicitar la liberación de los recursos venezolanos que permanecen bloqueados en ese organismo.

"Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto", afirmó Rodríguez durante una transmisión del canal estatal VTV. La funcionaria remarcó que el país cuenta con recursos suficientes para salir adelante, aunque denunció que permanecen inmovilizados por las sanciones internacionales. "Venezuela tiene recursos con que recuperarse, con que levantarse", aseguró.

El reclamo involucra las 31 toneladas de oro que permanecen depositadas en el Banco de Inglaterra. Desde hace varios años, la Justicia británica impide que Caracas disponga de esos activos al desconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo del país.