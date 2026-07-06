Una avioneta cayó en el East River de Nueva York

La aeronave descendió sobre las aguas del río tras reportar una emergencia en pleno vuelo. Equipos de la Policía de Nueva York (NYPD), bomberos y unidades de rescate acudieron rápidamente al lugar y lograron evacuar a los ocho ocupantes, quienes fueron trasladados para recibir atención médica. Dos personas presentaban lesiones menores, mientras que el resto resultó ileso.

Las causas que obligaron al piloto a intentar el amerizaje de emergencia aún son materia de investigación, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron las pericias para determinar qué provocó el incidente.

El accidente ocurrió apenas un día después del desfile naval organizado por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, un evento que generó un intenso movimiento de embarcaciones sobre los ríos que rodean Manhattan. Pese a ello, las tareas de rescate se desarrollaron con rapidez y evitaron consecuencias de mayor gravedad.

Por último, mientras continúan las investigaciones, las autoridades destacaron la rápida respuesta de los equipos de emergencia, que permitió rescatar a todos los ocupantes en cuestión de minutos.