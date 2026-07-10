Villarruel pidió "mirar a los discapacitados, los jubilados y los que están pasando estrechez económica"

La vicepresidenta Victoria Villarruel reiteró este jueves desde Tucumán que "sin trabajo y sin producción no hay patria", aclaró que "no pienso en ninguna candidatura" y pidió "mirar a los discapacitados, los jubilados y los que hoy están pasando estrechez económica".

Villarruel le agradeció al gobernador Osvaldo Jaldo la invitación para formar parte tanto de la vigilia como de los festejos por el Día de la Independencia y sostuvo que "es muy importante que tengamos real federalismo, porque la Argentina no es la Ciudad de Buenos Aires, es todo el país. Por eso es importante recorrer las provincias".

En línea con lo expresado horas atrás, la vicepresidenta reiteró que "sin trabajo y sin producción no hay patria".

En declaraciones a distintos medios que se encontraban en la provincia de Tucumán, Villarruel aseguró que "no pienso en ninguna candidatura".