El Gobierno admitió que "mucha gente todavía no recibe los beneficios" del programa económico

El viceministro de Economía, José Luis Daza, reconoció que la mayoría de la población aún no percibe mejoras en su vida cotidiana tras las medidas oficiales. Descartó un "plan platita" de cara a las elecciones 2027 y apostó al crédito como motor de actividad.
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El viceministro de Economía, José Luis Daza, admitió recientemente que “mucha gente todavía no percibe los beneficios” del programa económico actual, días después de presentar el programa financiero para el 2026 y 2027. Aunque el funcionario sostuvo que la economía ha alcanzado un "equilibrio absolutamente robusto", reconoció que estos avances todavía no se reflejan plenamente en la vida cotidiana de la población.

En una entrevista a la TV Pública, el número 2 del ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el programa económico está en una etapa donde las piezas "empiezan a cuajar", pero falta que la estabilidad macroeconómica se traslade de manera más intensa al bolsillo de los ciudadanos. “Mucha gente todavía no lo siente, mucha gente todavía no percibe, no recibe los beneficios, pero está todo cuajando para que se empiece a sentir de manera más intensa”, precisó el funcionario.

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