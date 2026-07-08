Metalfor despidió a 35 empleados durante el partido de Argentina

Este miércoles 8 de julio se dio a conocer la noticia del despido de 35 empleados de la empresa autopartista Metalfor, ubicada en el departamento de Unión en la provincia de Córdoba, y que se dedica a la fabricación y posterior ensamble de componentes para las máquinas pulverizadoras.

Todo sucedió luego de que los trabajadores se retiran de la planta autorizados para poder ver el partido de la Selección Argentina en sus hogares el día martes 7 de julio. “Fuimos notificados al mediodía, nos retiramos autorizados por la empresa para ver el partido, y cuando llegamos a casa el correo empezó a mandarnos mensajes para que nos lleguemos a buscar el telegrama de despido que ya estaba disponible”, relató el delegado Fausto Barbero en Noticiero Doce.

Los trabajadores que fueron desvinculados de la empresa expresaron su malestar por la forma en la que les fue comunicada la noticia y por la falta de información y de respuesta que tienen hasta el momento de la patronal y de su agrupación gremial, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La empresa Metalfor se encuentra actualmente atravesando una dura crisis económica, que se dio después de que la compañía tomara una deuda de 50 millones de dólares, provocando un atraso en los pagos de los salarios de su sede central en Marcos Juárez, en Brasil y entre los empleados que continúan en Noetinger.