Habrán controles viales en el marco del operativo “Invierno Seguro”

El Subsecretario de Seguridad Vial Francisco Fleming y el subjefe de Policía, Walter Toledo participaron de la puesta en marcha de los dispositivos de fiscalización vehicular en el marco del operativo "Invierno Seguro" que se desplegará durante el receso invernal.

En la oportunidad, Fleming destacó la labor que realiza el personal de la Dirección General de Seguridad Vial trabajando articuladamente con las distintas Unidades Especiales de la Policía y con equipos de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte.

Las autoridades remarcaron que este operativo se llevará a cabo de manera sostenida en rutas nacionales y provinciales. En todos los casos, se recuerda, portar la documentación personal y del vehículo.

Las acciones preventivas se realizaron en el acceso a la ciudad de Salta sobre ruta 9 a la altura del ex peaje.

Participaron de la jornada de fiscalización el director General de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, el director de Ingeniería Vial y Proyectos Especiales, Javier Valdez, el delegado de la CNRT jurisdicción Salta, Ezequiel Portugal, la jefa de Operaciones Julieta Romero e integrantes del área de fiscalización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.