El IPS permanecerá cerrado el 9 y 10 de Julio

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que sus dependencias, en capital e interior y la farmacia central permanecerán cerradas el jueves 9 y el viernes 10. Únicamente habrá auditoría médica online, en el horario de 8 a 18.

La farmacia, ubicada en avenida Belgrano 944, atenderá sólo urgencias, en el horario de 9 a 14, ambos días.

Ante cualquier caso de urgencia o emergencia los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, que funciona las 24 horas del día los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 0800-777-4777 o por las líneas fijas 4323144, 4323199 o 4323115.