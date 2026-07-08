Así funcionarán los organismos de Salud Pública durante el feriado por el Día de la Independencia

Por la proximidad con el feriado nacional del jueves 9, por el Día de la Independencia, y del viernes 10, considerado día no laborable con fines turísticos, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.

Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el lunes 13 de julio.

Centro Regional de Hemoterapia

Este organismo recibirá donantes el jueves 9 y el sábado 11, en el horario de de 7 a 12, mientras que el viernes 10 permanecerá cerrado. Retomará su atención al público el lunes 13, de 7 a 17 horas.

Emergencia prehospitalaria

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.