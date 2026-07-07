Se notificaron 18 casos de leishmaniasis visceral canina durante el primer semestre del año

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 24, comprendida entre el 14 y el 20 de junio.

Enfermedades zoonóticas

Se han notificado dos nuevos casos de leishmaniasis visceral canina, producida por el parásito Leishmania infantum, en la provincia durante la última SE. Los mismos fueron notificados en el departamento General Güemes.

Durante la primera mitad del año se registraron 18 casos en la provincia. El 78% correspondió al departamento San Martín, con 14 positivos, mientras que los cuatro restantes se notificaron en General Güemes.

Esta enfermedad se puede transmitir a otros canes y a las personas por la picadura de un insecto -flebótomo volador muy pequeño, parecido a un mosquito- que previamente ha ingerido sangre de un perro infectado con parásitos.

Al ser picados, los perros infectados se convierten en reservorios de la enfermedad y pueden volver a ser picados por otros flebótomos que seguirán diseminando la leishmaniasis. Los perros también pueden adquirir el parásito ya sea por vía sexual o desde las madres hacia sus crías a través de la placenta.

Para prevenirla, es aconsejable castrar al perro, sea macho o hembra; evitar el traslado de los caninos a zonas con presencia del insecto vector o, en caso de realizarlo, colocar pipeta que contenga Permetrina 50% más Imidacloprid 10% o collar con Deltametrina 4%. Si la persona vive en ciudades con presencia del vector, además de la pipeta y el collar, se puede rociar la cucha del animal con esos productos.

Además, hasta la SE 24, la situación respecto a otras enfermedades zoonóticas es la siguiente:

· No hubo nuevos casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 11 casos

· No se han notificado casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 255 casos.

· Hubo un nuevo caso de ofidismo, de la especie Yarará. Acumulado: 50 casos

· Se han notificado 9 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). De ellos 3 se registraron en el departamento Capital, 4 en San Martín y 2 en Metán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 441 casos.

· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 2 casos

· No se notificaron nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 11 casos

· No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 19 casos

· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso

· No hubo casos de psitacosis.

· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

· Salmonelosis: Se ha notificado un nuevo caso de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 26.

· Botulismo: No se registraron casos.

· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3

· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso

· Diarrea aguda: se registraron 466 casos en la SE 24. El acumulado de casos es de 28.858

Enfermedades transmitidas por mosquitos

No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.

Actualmente hay 5333 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 2495 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 2819 están en estudio. Además, son 19 los probables.

Por otra parte, hasta la SE 24 se notificaron 2137 positivos para chikungunya en la provincia. Los departamentos más afectados son San Martín, con el 48,6% de los casos, seguido por Orán con el 35,9% y por Anta con el 11,3%.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 3 casos.

· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 4 casos.

· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 2 casos.

· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 11 casos

· No se notificaron casos de micosis profunda.

Hepatitis Virales

No se registraron nuevos casos durante la SE 24. El acumulado anual es de 10 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.

De ellos, se han notificado 2 en el departamento Capital, 1 en Cafayate y 7 en San Martín.

Actualmente hay 2 en estudio y 19 fueron descartados.

Enfermedades inmunoprevenibles

· No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 3 casos

· Se registraron 20 casos de varicela. El acumulado anual es de 244.

· No se han notificado nuevos casos de parotiditis. Acumulado: 8 casos

· No hubo casos de sarampión.

· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.

· Se ha confirmado 1 nuevo caso de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 35 casos.

· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

· Enfermedades Tipo Influenza: 702 casos – Acumulado: 15.437

· Bronquiolitis en menores de 2 años: 187 casos – Acumulado: 3387

· Neumonía: 192 casos – Acumulado: 3842

· COVID-19: Hubo 1 nuevo caso - Acumulado: 10

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 182 pacientes hospitalizados y no se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.