La víspera del 9 de Julio se celebrará en el Cabildo Histórico

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, invita a vecinos, salteños y turistas a participar de la “Víspera Gala Patriótica”, que se llevará a cabo el miércoles 8 de julio, a las 20 horas, en la explanada del Cabildo, con entrada libre y gratuita.

En el marco de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, la propuesta ofrecerá una noche cargada de música, danza y emoción en uno de los espacios históricos más representativos de la ciudad.

La velada contará con la participación de la Banda Municipal “25 de Mayo”, que interpretará un repertorio alusivo a la fecha, y de ballets folclóricos, que aportarán toda la fuerza y la identidad de nuestras danzas tradicionales.

Uno de los momentos más destacados será la iluminación del Cabildo con los colores de la bandera argentina, una intervención que pondrá en valor el edificio histórico y ofrecerá una postal especial para vecinos y visitantes en una fecha tan significativa.

La actividad forma parte de la agenda cultural organizada por la Municipalidad de Salta para conmemorar el Día de la Independencia, promoviendo espacios de encuentro donde la música, la danza y los símbolos patrios celebran la identidad nacional.