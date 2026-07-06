El mercado San Miguel atenderá en un horario especial este martes

Con motivo del partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Mercado San Miguel modificará este martes 7 de julio su horario de atención y cerrará al mediodía para facilitar la organización de los vecinos de cara al encuentro.
LocalesEl lunesprensaprensa

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La Municipalidad de Salta informa que el mercado San Miguel atenderá con horario especial este martes 7 de julio. La medida alcanza al edificio central y sus anexos, mientras que por la tarde la actividad se desarrollará en el horario habitual.

La medida fue acordada entre la Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM) y los puesteros. Alcanzará tanto al edificio central, ubicado en San Martín 782 y peatonal Florida 290, como a los anexos de Pasaje Miramar 433 e Ituzaingó 134, que cerrarán sus puertas a las 12 del mediodía. 

Según explicaron desde la UAMM, la decisión busca que los clientes puedan realizar sus compras con anticipación y contar con mayor comodidad para organizar reuniones familiares o con amigos durante la jornada mundialista.

Por la tarde, la actividad se retomará con normalidad en el horario habitual de invierno, de 17 a 21:30, en los tres edificios que integran el mercado.

El Mercado San Miguel ofrece una amplia variedad de productos para quienes deseen abastecerse antes del partido. Entre ellos se destacan frutas, verduras y hortalizas frescas, carnes vacunas, pollo, pescados, huevos, quesos, legumbres, condimentos y productos regionales. 

Además, cuenta con locales de indumentaria para toda la familia, ropa deportiva, calzado, cotillón, artículos para el hogar, productos de limpieza, vivero, telefonía celular, servicio técnico especializado y otros rubros comerciales.

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