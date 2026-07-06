En guardias hospitalarias capitalinas fueron asistidos más de 1800 pacientes

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 3 hasta las 8 del lunes 6 de julio, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 238 pacientes, de los cuales 55 fueron hospitalizados. Hubo 83 prestaciones de ginecología, 79 atenciones de obstetricia y 39 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 529 pacientes, de los cuales 45 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 106 por patologías respiratorias, 29 por gastroenteritis, 54 traumatismos varios, 5 por convulsiones, 1 por accidente de tránsito, 2 por mordedura de perro y 2 por quemaduras.

Hubo 25 nacidos vivos: 17 hombres y 8 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 608 consultas. De los cuales 480 fueron ambulatorios y 131 hospitalizados.

Hubo 91 personas accidentadas, de las cuales 38 fueron por siniestros de tránsito:

· 28 motociclistas

· 2 ciclistas

· 6 automovilista

· 0 transeúnte

· 2 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 37 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 28 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 184 pacientes durante el fin de semana, 174 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 4 por derivación y 6 por accidente; de los cuales 3 por arma blanca, 1 por accidente de tránsito y 2 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 235 personas y 10 fueron hospitalizadas. Las patologías más frecuentes consultadas fueron infección respiratoria aguda 56, gastroenteritis 14, enfermedad tipo influenza 7, neumonía 6, accidentes por mordeduras de perro 2 e hipertensión arterial 2, entre otras.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 38 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes mellitus y enfermedad renal crónica.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 25 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 272 atenciones prehospitalarias entre las 7 horas del viernes 3 y las 7 del lunes 6 de julio.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.