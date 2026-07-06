Realizan la carga del Boleto Solidario del mes de julio

Esta semana, los agentes municipales de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad realizarán la carga de boleto solidario municipal del mes de julio en el CIC de Asunción, Unión y Constitución.

Los beneficiarios con domicilio en la capital salteña deberán acercarse hasta los Centros Integradores Comunitarios y desde el 13 al 15 al Centro Cívico Municipal, ubicado en Av. Paraguay 1240.

Los puntos son:

Lunes 6 de julio: CIC de Asunción de 9 a 12

Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).

Martes 7 de julio: CIC Constitución de 9 a 12

Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N

CIC de Asunciòn, Uniòn y Constituciòn

Miércoles 8 de julio: CIC de Unión de 9 a 12

Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.

Lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de julio: Centro Cívico Municipal de 9 a 16

Dirección: Av Paraguay 1240

Se recuerda que las embarazadas, pacientes oncológicos (pediátricos y adultos) y víctimas de violencia deberán presentar la tarjeta saeta y el DNI hasta los puntos designados.