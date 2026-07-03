125 pasajeros y tripulantes afectados por brote de norovirus en crucero

Más de 120 pasajeros y miembros de la tripulación de un barco de Princess Cruises que atracó en San Francisco el jueves se infectaron con un virus estomacal durante su travesía, informaron funcionarios de salud de EE.UU.

El Ruby Princess realizaba un viaje de ida y vuelta de 20 días desde San Francisco hacia Canadá y Alaska cuando 102 pasajeros y 23 tripulantes enfermaron de norovirus, indicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

El norovirus es altamente contagioso y a menudo se propaga por los alimentos o en superficies, en particular en condiciones de hacinamiento. Para muchas personas es una enfermedad de corta duración, pero puede ser peligrosa para quienes tienen afecciones de salud subyacentes, los niños pequeños y las personas de 65 años o más.

Los síntomas incluyen la aparición repentina de vómitos, diarrea y dolor de estómago que pueden durar tres días, según los CDC.

Los funcionarios señalaron que el brote en el Ruby Princess, que zarpó el 12 de junio, fue reportado a los CDC el sábado, y añadieron que no todas las personas infectadas estuvieron enfermas al mismo tiempo ni cuando el barco llegó o salió del puerto.

En el viaje del Ruby Princess había 3.032 pasajeros y 1.144 miembros de la tripulación, informaron los CDC.

Princess Cruises afirmó en un comunicado que la tripulación del barco respondió con rapidez e implementó “protocolos de saneamiento reforzados en todo el barco”.

La empresa indicó que el barco será limpiado y desinfectado a fondo antes de partir en su próximo viaje más tarde el jueves.