Javier Milei y Victoria Villarruel coincidirán en el acto de Tucumán

El Gobierno inicia una semana que tendrá como principal actividad institucional la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, donde volverán a coincidir públicamente el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel.

La participación de ambos quedó confirmada para los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, que se realizarán el miércoles por la noche en San Miguel de Tucumán. La ceremonia será encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien cursó invitaciones a todos los mandatarios provinciales.