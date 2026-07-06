Javier Milei y Victoria Villarruel coincidirán en el acto de Tucumán
El Gobierno inicia una semana que tendrá como principal actividad institucional la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, donde volverán a coincidir públicamente el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel.
La participación de ambos quedó confirmada para los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, que se realizarán el miércoles por la noche en San Miguel de Tucumán. La ceremonia será encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien cursó invitaciones a todos los mandatarios provinciales.
Con motivo de la visita presidencial, el Ministerio de Seguridad de Tucumán desplegará un operativo especial con más de 2.000 efectivos policiales en el microcentro de la capital provincial. La actividad central comenzará cerca de la medianoche e incluirá un mensaje por cadena nacional, la interpretación del Himno Nacional y la firma de las actas protocolares en el Salón de Jura.