La FIFA anuló la suspensión de un futbolista y Donald Trump le agradeció

La normativa citada por el organismo rector del fútbol mundial advierte que "la instancia judicial puede decidir suspender total o parcialmente la ejecución de una medida disciplinaria. Al suspender la ejecución de la sanción, la instancia judicial somete a la persona sancionada a un período de prueba de uno a cuatro años".

En tal sentido, pese a la resolución, la FIFA advirtió al delantero. "Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión se revocará y la sanción se ejecutará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción", remarcó.

En tanto, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, le agradeció a la entidad en una publicación en Truth Social: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!". Según consignó The New York Times, el republicano se comunicó con el presidente de la entidad, Gianni Infantino, previo al anuncio.

La expulsión de Balogun se produjo por una infracción sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic, durante el triunfo 2-0 de los estadounidenses. Tras ese momento, el árbitro brasileño Raphael Claus le mostró la tarjeta roja directa.