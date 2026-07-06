Nuevo protocolo para detectar casos de trata de personas en aeropuertos

El protocolo fija principios de actuación como la urgencia, la confidencialidad, la protección integral de las víctimas y la evaluación permanente del riesgo. Asimismo, establece que los agentes deberán evitar cualquier forma de revictimización y resguardar la identidad de las personas afectadas durante toda la intervención.

En los casos que involucren a menores de edad, la resolución dispone que las actuaciones deberán ajustarse al interés superior del niño, en línea con la legislación nacional y los tratados internacionales vigentes. También remarca que el bienestar y la seguridad de las víctimas deberán prevalecer durante todo el procedimiento.

La norma recuerda que la trata de personas comprende la captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación, tanto dentro del país como hacia el exterior. Entre las modalidades de explotación menciona la esclavitud, el trabajo forzoso, la explotación sexual, la producción de material de abuso sexual infantil, el matrimonio forzado y la extracción ilegal de órganos.

El texto oficial también advierte que las organizaciones criminales suelen aprovechar situaciones de vulnerabilidad, como la precariedad económica, la migración, la discapacidad o el aislamiento social, y señala que las mujeres, niñas, niños y adolescentes continúan entre los grupos más expuestos, especialmente a través de falsas ofertas laborales, vínculos de confianza o captaciones realizadas mediante redes sociales y plataformas digitales.