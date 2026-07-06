Franco Colapinto terminó 9° y sumó puntos

Franco Colapinto volvió al Gran Premio de Gran Bretaña, uno de los circuitos que mejor conoce, y si bien no empezó de la mejor manera, en la carrera principal tuvo una gran largada y supo mantener una gran actuación: terminó 10° y volvió a sumar puntos con Alpine.

Tras largar 19°, la salida fue mejor de lo esperado tanto en los primeros lugares como en el fondo donde estaba el argentino: cuando se apagaron las luces verdes, el pilarense logró evitar la desafortunada largada de "los del medio" y logró escalar cinco lugares por lo que se ubicó 15°, apenas un lugar más atrás de su compañero, Pierre Gasly. Con ese ritmo, los dos Alpines lograron superar a Esteban Ocon, y quedaron 12° y 13°.

Con el correr de las vueltas, el argentino tuvo paciencia y claridad para sobrepasar a sus oponentes al punto de superar al francés y ambos quedaron 11 y 12°.

Finalmente il bambino cumplió la penalización y no logró mantener su lugar: los pilotos de Alpines subieron una lugar: Colapinto terminó 9° y Gasly 10°. Así, el equipo francés cosechó tres puntos para el Campeonato de Constructores, mientras que para el joven de 23 años representó dos unidades y lograr en su haber personal 16.