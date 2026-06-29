La Justicia les prohibió salir del país a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio
El juez federal Luis Armella les prohibió salir del país a Martín Insaurralde y a su ex pareja Jesica Cirio, aunque decidió no hacer lugar al pedido de detención requerido por el fiscal Sergio Mola, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
En concreto, el ex intendente y la modelo tendrán la “obligación de no ausentarse de un radio de cincuenta kilómetros del domicilio denunciado, sin autorización judicial previa, y obligación de comunicar al Tribunal, con suficiente antelación, todo desplazamiento que importe una ausencia superior a veinticuatro horas de dicho domicilio”.
En su pedido de detención, el fiscal Mola había argumentado que existía riesgo de manipulación, destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas.
La causa avanza tras la difusión de videos grabados en 2023, donde se observan fajos de dólares en el vestidor de la casa de Insaurralde en un barrio privado de San Vicente. A raíz de este material, la Justicia ordenó allanar domicilios vinculados a Cirio y a Elías Piccirillo, así como peritar el teléfono celular que la modelo entregó en sede judicial. Se intenta establecer el monto exhibido en las imágenes, que según los investigadores rondaría los diez millones de dólares.
Piccirillo es un financista que fue pareja de Cirio después de su divorcio con Insaurralde. Actualmente cumple prisión domiciliaria por una causa en la que se lo acusa de haber armado un operativo para imputar falsamente por narcotráfico a un acreedor al que le debía dinero.