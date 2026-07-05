El seleccionado caboverdiano regresó a su país y fueron recibidos como héroes

Tras su primera e histórica participación en un Mundial de Fútbol, la Selección de Cabo Verde retornó a su país. Todo el pueblo estaba esperando su llegada y fueron a recibirlos como verdaderos héroes.

Caravanas de vehículos, medios y cientos de hinchas esperaron con sus banderas y camisetas fuera del Aeropuerto Nelson Mandela, ubicado en Praia, la capital del país, para darles una cálida bienvenida. Posteriormente, los Tiburones Azules fueron a recorrer la ciudad en un camión para saludar a aquellos compatriortas que no pudieron acercarse, pero que de todas formas deseaban celebrar con ellos su impresionable desempeño en el Mundial.

El equipo dirigido por Bubista quedó eliminado en la etapa de 16avos de final en un partido muy parejo disputado contra Argentina. Sin embargo, su actuación fue una de las mayores revelaciones del torneo. En la fase de grupos empató con España, Uruguay y Arabia Saudita, y recién perdió contra los vigente campeones del mundo en el tiempo sumplementario. Vozinha, su arquero, es una de las amyores figuras de este campeonato.