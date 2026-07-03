Un niño de de 12 años sueña con una familia que lo adopte

Este niño de 12 años se destaca por su curiosidad y por ser un excelente alumno. Demuestra un compromiso académico constante y un gran interés por aprender cosas nuevas. 
LocalesHace 18 horasPrensaPrensa
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Este niño de 12 años se destaca por su curiosidad y por ser un excelente alumno. Demuestra un compromiso académico constante y un gran interés por aprender cosas nuevas. 

Le encanta crear cosas nuevas y tiene un gran interés por lo artístico, pero además le encantan los juegos. Refleja una actitud participativa que favorece su integración en cualquier entorno social. Es sumamente afectuoso y expresivo. Muestra una gran esperanza de pertenecer a un hogar, y manifiesta su profundo deseo de integrarse a un grupo familiar que lo acompañe en su crecimiento y desarrollo integral.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta convocó a personas o familias de todo el país que cuenten con los recursos emocionales y sociales necesarios para brindarle un entorno seguro, contenedor y estimulante que fortalezca su autonomía. El objetivo es encontrar un espacio de respeto y compromiso que le permita desplegar plenamente sus capacidades y construir un proyecto de vida saludable. 

Los interesados en postularse o recibir mayor información sobre los requisitos pueden comunicarse con el registro al teléfono 0387-4258026 de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, o por whatsapp al 387-4409797. También se encuentran disponibles las consultas a través del correo electrónico [email protected].

Las personas interesadas en postulares pueden completar la ficha de inscripción disponible en el link de abajo y enviarla como documento adjunto al correo. En caso de postulantes que residan fuera de Salta, se coordinará con el registro de su jurisdicción para realizar las evaluaciones de idoneidad correspondientes.

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