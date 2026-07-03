Alerta amarilla por fuertes vientos y Zonda en la cordillera y los Valles de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes y viento Zonda que afecta a distintas regiones de la provincia de Salta. El aviso permanecerá vigente hasta las 18 horas.

En la Cordillera de los Andes y la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos se esperan vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 km/h, acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 130 km/h. Estas condiciones podrían ocasionar una importante reducción de la visibilidad y dificultar la circulación, especialmente en rutas de montaña.

Por otra parte, los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos se encuentran bajo alerta amarilla por viento Zonda. Se prevén velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El fenómeno puede generar un aumento repentino de la temperatura, muy baja humedad relativa y polvo en suspensión, factores que incrementan el riesgo de incendios y afectan la visibilidad.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, conducir con extrema precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

