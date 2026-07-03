El domingo se celebra la festividad en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Este domingo se realizará la solemne fiesta religiosa y la tradicional procesión por las calles de la ciudad bajo el lema “Con María escuchamos, con el corazón anunciamos”.

Comenzará temprano con distintas celebraciones litúrgicas en el templo. Según el cronograma difundido por la organización, habrá misas a las 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Luego, el momento central de la festividad será la procesión, prevista para las 15.30, que convocará a fieles, devotos y familias para acompañar la imagen de la Virgen.

Tras la procesión, la comunidad se reunirá frente a la Legislatura, donde a las 17.30 se rezará la oración de consagración a la Virgen. Más tarde, las actividades continuarán en el templo con misas a las 18.30 y 20.30.

Durante la novena también se desarrollan misas diarias con rezo en distintos horarios: 7, 8.30, 10, 11.30, 15, 16.30, 18, 19.30 y 21. Además, hay confesiones de 10 a 12 y de 15 a 22, inscripción de cofrades de 10 a 12 y de 15.30 a 20, y actividades especiales como el Socorrito y la guardia de niños gauchos.