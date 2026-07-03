Desarrollarán una nueva edición del taller sobre suelo pélvico en el hospital Señor del Milagro
El hospital Señor del Milagro ofrece a mujeres de entre 35 y 55 años, que no estén embarazadas, un taller sobre el suelo pélvico, un conjunto de músculos y ligamentos que rodean la cavidad abdominal en su parte inferior.
La actividad se desarrollará este viernes 3 de julio, en el horario de 10.30 a 12.30 horas, en la Unidad de Cuidados Complementarios del nosocomio, ubicada en calle Rivadavia 1350.
El taller es gratuito, tiene cupo y requiere inscripción enviando un mensaje de WhatsApp al 3875870510, indicando los datos personales, como nombre y apellido y documento nacional de identidad.
El objetivo del taller es enseñar a las asistentes a reconocer el suelo pélvico, fortalecerlo y prevenir lesiones con ejercicios prácticos y consejos útiles.
Cabe destacar que esta acción está organizada por la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria de esa institución sanitaria.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación