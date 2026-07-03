Operativo de identificación en en el CIC de B° Solidaridad

En el marco de los operativos de identificación que lleva adelante el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que hasta hoy continuarán las acciones tanto en el interior provincial como en la ciudad de Salta.

En el municipio de General Mosconi, el móvil de identificación estará en el nuevo edificio municipal.

En todos los operativos del norte provincial, la atención comenzará a las 9, con la entrega de 120 turnos por orden de llegada, que serán atendidos durante la misma jornada.

Capital

El cronograma finalizará hoy en el CIC del barrio Solidaridad, ubicado sobre avenida Fortín Juan Manuel Cedolini.

En la Capital, la atención también comenzará a las 9 y se entregarán 70 turnos por día, que serán atendidos durante la jornada.