Se acerca la nueva edición de la Posta Americana

La competencia de natación se realizará en el natatorio Perón, Ayacucho 76, desde las 9. Se espera una gran convocatoria. Habrá un DJ, food trucks y artistas en vivo. Tanto la inscripción como las entradas son libres y gratuitas.
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Para fomentar la actividad física en los ciudadanos, la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad continúa realizando diferentes acciones y eventos.

En esta ocasión, precisamente el jueves 9 de julio, se realizará una nueva edición de la Posta Americana. La competencia de natación se llevará a cabo en el natatorio J. D. Perón, ubicado en Ayacucho 76, a partir de las 9.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente link: https://formularios.municipalidadsalta.gob.ar/formularios/posta-americana-de-la-independencia?token=JyQNJ7ARqp2P9cOs. Los equipos deberán ser conformados por 5 integrantes, que dependiendo la edad de los mismos, participarán en la categoría correspondiente.

El capitán de cada equipo deberá encargarse de anotar a todos sus jugadores. Cabe aclarar que tanto la inscripción, como la entrada para quienes vayan a apoyar, es libre y gratuita.

Se espera una gran convocatoria. Habrá un DJ, food trucks y artistas en vivo. Además, el himno, antes de arrancar el evento, será entonado por la cantante Azul Giménez.

Desde el área de Deportes se invita a todos los amantes de la natación a vivir una jornada patria a puro deporte y a acompañar a sus amigos y familiares.

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