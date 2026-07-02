Se acerca la nueva edición de la Posta Americana

Para fomentar la actividad física en los ciudadanos, la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad continúa realizando diferentes acciones y eventos.

En esta ocasión, precisamente el jueves 9 de julio, se realizará una nueva edición de la Posta Americana. La competencia de natación se llevará a cabo en el natatorio J. D. Perón, ubicado en Ayacucho 76, a partir de las 9.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente link: https://formularios.municipalidadsalta.gob.ar/formularios/posta-americana-de-la-independencia?token=JyQNJ7ARqp2P9cOs. Los equipos deberán ser conformados por 5 integrantes, que dependiendo la edad de los mismos, participarán en la categoría correspondiente.

El capitán de cada equipo deberá encargarse de anotar a todos sus jugadores. Cabe aclarar que tanto la inscripción, como la entrada para quienes vayan a apoyar, es libre y gratuita.

Se espera una gran convocatoria. Habrá un DJ, food trucks y artistas en vivo. Además, el himno, antes de arrancar el evento, será entonado por la cantante Azul Giménez.

Desde el área de Deportes se invita a todos los amantes de la natación a vivir una jornada patria a puro deporte y a acompañar a sus amigos y familiares.