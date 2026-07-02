Hallaron una estatua de la Virgen María intacta tras el terremoto en Venezuela

El hallazgo de una imagen de la Virgen María con el Niño Jesús que habría quedado sin daños tras el colapso de una edificación a causa de los terremotos en Venezuela provocó una gran conmoción entre habitantes de la zona y fieles. Las fotos del descubrimiento se difundieron rápidamente en redes sociales.

Miles de usuarios lo interpretaron como un símbolo de esperanza en medio del contexto de la tragedia. La estatua de culto fue extraída con sumo cuidado entre los restos del derrumbe por equipos de rescate y vecinos del área, quienes subrayaron que la imagen se encontraba en buen estado de conservación a pesar de la envergadura de los daños registrados en la zona.

Luego de que se conociera el rescate, muchas personas se dirigieron al lugar de la tragedia para dejar velas, flores y mensajes de aliento destinados a las familias afectadas. En el plano digital, usuarios de distintos países difundieron publicaciones con oraciones y expresiones de solidaridad, acompañando la situación desde sus redes sociales.