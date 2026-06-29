Detuvieron a una médica de Gendarmería y a una empresaria de Tartagal

Una médica de Gendarmería fue detenida en Tartagal luego de denunciar un intento de asalto y, al revisar el vehículo en el que se movilizaba con otra mujer, la Policía encontró unos 70 kilos de cocaína ocultos en el baúl del auto en el que se movilizaban.

El curioso episodio fue protagonizado por Ivana Georgina Portal, de 39 años, calificada como irrecuperable por el sistema financiero y pareja del chofer -también gendarme- del jefe del Escuadrón de Tartagal.

Pero la trama previa al hallazgo de la droga es aún más llamativa. Sucede que Portal y su acompañante, Delia Yolanda Tame, una conocida cosmetóloga de 35 años, llamaron a la Policía luego de protagonizar una escena de película cuando transitaban por la Ruta N°34.

Fueron interceptadas por otro vehículo, tipo camioneta, de color blanca sin patente la parte de atrás. Al resistirse al supuesto asalto, los ocupantes realizaron disparos. Lograron escapar sin un rasguño, aunque los plomos reventaron el vidrio trasero y una cubierta. Se detuvieron a la altura del ingreso de la localidad de El Potrero.

Lo que no habían advertido las mujeres -amigas- es que una de las balas había levantado la chapa de un doble fondo en el baúl del auto que Tame manejaba. La rajadura puso en evidencia los ladrillos de cocaína, de color amarillo, que trasladaban a Buenos Aires. Ambas fueron detenidas.