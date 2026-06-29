Luna de Fresa: Primera Luna llena del invierno

Los amantes de la astronomía tendrán una cita especial este lunes 29 de junio con la primera Luna llena del invierno. El fenómeno, conocido popularmente como "Luna de Fresa", alcanzará su punto máximo a las 20.57 (hora argentina) y podrá observarse a simple vista desde distintos puntos del país si las condiciones meteorológicas son favorables.

Aunque ese será el instante exacto del plenilunio, la Luna se verá prácticamente completa también durante las noches del domingo 28 y del martes 30 de junio, por lo que habrá más de una oportunidad para disfrutar del espectáculo.

Los especialistas recomiendan observar el satélite natural poco después del atardecer, cuando comienza a elevarse sobre el horizonte. En ese momento suele adquirir tonalidades anaranjadas o rojizas debido a un efecto óptico provocado por la atmósfera terrestre, una de las imágenes más llamativas del calendario astronómico y también el mejor momento para fotografiarla.

Además, al tratarse de la primera Luna llena posterior al solsticio de junio, recorrerá una trayectoria más elevada en el cielo del hemisferio sur, por lo que permanecerá visible durante gran parte de la noche.