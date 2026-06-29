Venezuela: Cancillería confirmó seis argentinos muertos y tres desaparecidos

El canciller Pablo Quirno explicó que la misión está integrada por dos funcionarios que ya trabajan en territorio venezolano. Según precisó, hasta el momento siete argentinos habían sido reportados como desaparecidos, aunque cuatro de ellos ya fueron localizados, por lo que continúan las tareas para encontrar a los otros tres.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que recibió 34 llamados de personas que ofrecieron ayuda humanitaria para colaborar con la emergencia que atraviesa el país caribeño.

El objetivo de la misión es "relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas", señaló Quirno en una publicación en X.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por Cancillería, seis ciudadanos argentinos fallecieron como consecuencia del desastre. Además, se registraron tres grupos familiares, dos personas y un menor en situación de vulnerabilidad, una persona hospitalizada y 215 pedidos de asistencia recibidos por correo electrónico y teléfono celular. La cartera diplomática también habilitó una línea local para atender consultas y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.