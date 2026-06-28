El Gobierno oficializó a Santilli como nuevo jefe de Gabinete
Apenas 24 horas después de la renuncia de Manuel Adorni, y cuando era vox populi, el presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el próximo jefe de Gabinete, el cuarto desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023.
El anuncio oficial se dio a las 20 luego de una breve reunión entre el mandatario y el dirigente del PRO que supo sumarse al Gobierno violeta en la Quinta presidencial de Olivos. El mandatario lo hizo con una foto en su cuenta oficial de X con el flamante ministro coordinar y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA.VLLC!“, anunció el mandatario.
A diferencia de los anteriores jefes de gabiente de Milei, Santilli asumirá con consenso interno, por la confianza con Karina Milei y por la buena relación con Santiago Caputo. Ambos lo sugerían como la mejor opción. Esa es la novedad en esta designación en contraposición a Posse, Francos y Adorni.
La decisión la tomó Milei. Como casi todas las que importan en su gobierno, la tomó él. Y cuando el Presidente eligió a Santilli para reemplazar a Adorni en la Jefatura de Gabinete, lo hizo desde una convicción que se fue construyendo a lo largo de ocho meses de gestión compartida: la de que el ministro del Interior había demostrado, en silencio y con resultados, ser el hombre que la segunda mitad del mandato necesitaba.