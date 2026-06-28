El Gobierno oficializó a Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El anuncio oficial se dio a las 20 luego de una breve reunión entre el mandatario y el dirigente del PRO que supo sumarse al Gobierno violeta en la Quinta presidencial de Olivos. El mandatario lo hizo con una foto en su cuenta oficial de X con el flamante ministro coordinar y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA.VLLC!“, anunció el mandatario.