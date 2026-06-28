El Gobierno anunciará hoy a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete
Los voceros sostuvieron que Santilli ya habló al respecto con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y que allí le dieron a entender que es el elegido para ocupar la Jefatura de Gabinete. También señalaron que el anuncio se haría por redes sociales, aunque el ministro del Interior todavía no recibió un llamado directo del Presidente para confirmarlo en el puesto.
De todas formas, cerca de Santilli afirmaron que la decisión está avanzada, pero subrayaron que no la dan por cerrada hasta que Milei se comunique con él. Por eso, en su entorno mantienen cautela pese a que el esquema interno ya lo ubica como reemplazante de Adorni.
De acuerdo con esas fuentes, Santilli asumirá al frente de la Jefatura de Gabinete y absorberá el Ministerio del Interior, cartera que hoy encabeza. Es decir, deberá cumplir con las funciones que llevaba hasta el momento y sumar aquellas que le correspondían a Adorni.
Según la misma versión, en paralelo, Karina Milei quedará a cargo del área de Medios. Previo a esto, la vocería presidencial había sido reasignada días atrás a Adrián Ravier, quien reemplazó al propio Adorni, que hasta entonces mantenía esa función. Poco después fue nombrado Fabián Fernández como secretario de Prensa.
Según la misma versión, en paralelo, Karina Milei quedará a cargo del área de Medios. Previo a esto, la vocería presidencial había sido reasignada días atrás a Adrián Ravier, quien reemplazó al propio Adorni, que hasta entonces mantenía esa función. Poco después fue nombrado Fabián Fernández como secretario de Prensa.
La renuncia de Manuel Adorni se concretó esta tarde de sábado. Ya desde antes Santilli aparecía como el reemplazante más probable.
Adorni escribió tras dejar el cargo: “Gracias por su confianza, Presidente. Ha sido un verdadero honor”. El Presidente había dicho horas antes desde Madrid: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad”. Finalmente, aceptó esta tarde su renuncia.