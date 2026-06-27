Fútbol para Todos: La Justicia rechazó un plan de pagos propuesto por la AFA
El Tribunal Oral Federal 1 ordenó ejecutar el seguro de caución de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por más de 2 millones de dólares, para recuperar el dinero que la entidad retuvo como depositaria judicial en el año 2017, en el marco de la causa Fútbol Para Todos.
Desde que en diciembre del año pasado el tribunal absolvió a todos los acusados, tras declarar la nulidad del alegato fiscal, reclamó la devolución del dinero en varias oportunidades.
Con este antecedente, los jueces José Michilini, Ricardo Basilico y Adrián Grünberg rechazaron la propuesta y dispusieron proceder con el cobro de la póliza expedida por El Surco Compañía de Seguros S. A., para el pago de la suma de U$S 2.191.811 en favor del TOF 1.
En el mismo sentido, intimaron a la aseguradora para que, en un término de diez días, materialice el depósito o transferencia en la cuenta corriente en dólares abierta a la orden del tribunal.