Fútbol para Todos: La Justicia rechazó un plan de pagos propuesto por la AFA

Cuando la AFA recibió la última intimación del tribunal, su presidente Claudio Tapia pidió que le permitan pagar en tres cuotas, después de que termine la Copa Mundial, con el argumento de que va a “recibir un pago de al menos U$S 12.500.000 por la participación de la selección argentina”.

Con este antecedente, los jueces José Michilini, Ricardo Basilico y Adrián Grünberg rechazaron la propuesta y dispusieron proceder con el cobro de la póliza expedida por El Surco Compañía de Seguros S. A., para el pago de la suma de U$S 2.191.811 en favor del TOF 1.

En el mismo sentido, intimaron a la aseguradora para que, en un término de diez días, materialice el depósito o transferencia en la cuenta corriente en dólares abierta a la orden del tribunal.