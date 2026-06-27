Fútbol para Todos: La Justicia rechazó un plan de pagos propuesto por la AFA

El TOF 1 intimó varias veces a Claudio Tapia a devolver 2 millones de dólares que tenia bajo custodia. El dinero había sido hallado en cajas de seguridad ligadas a Futbolistas Agremiados.
 
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El Tribunal Oral Federal 1 ordenó ejecutar el seguro de caución de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por más de 2 millones de dólares, para recuperar el dinero que la entidad retuvo como depositaria judicial en el año 2017, en el marco de la causa Fútbol Para Todos.

En rigor, no se trata de una deuda asumida por la AFA, sino del dinero secuestrado en las cajas de seguridad de la Fundación El Futbolista y de Futbolistas Argentinos Agremiados durante un procedimiento en el inicio de la investigación, y que le fue entregado en el 2017 a la asociación para que lo guardase en custodia.

Desde que en diciembre del año pasado el tribunal absolvió a todos los acusados, tras declarar la nulidad del alegato fiscal, reclamó la devolución del dinero en varias oportunidades.

Cuando la AFA recibió la última intimación del tribunal, su presidente Claudio Tapia pidió que le permitan pagar en tres cuotas, después de que termine la Copa Mundial, con el argumento de que va a “recibir un pago de al menos U$S 12.500.000 por la participación de la selección argentina”.

Con este antecedente, los jueces José Michilini, Ricardo Basilico y Adrián Grünberg rechazaron la propuesta y dispusieron proceder con el cobro de la póliza expedida por El Surco Compañía de Seguros S. A., para el pago de la suma de U$S 2.191.811 en favor del TOF 1.

En el mismo sentido, intimaron a la aseguradora para que, en un término de diez días, materialice el depósito o transferencia en la cuenta corriente en dólares abierta a la orden del tribunal.

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