La Argentina estrena su primer centro antiterrorista

El FBI trajo el corazón de la operación: el oficio de investigar. Cómo se arma un caso. Cómo se lee un patrón. Cómo se conecta un dato huérfano con otro que parecía no tener nada que ver. Cómo se separa una amenaza real de los mil ruidos que la tapan. Método, disciplina, ciencia. En un terreno donde la improvisación se cuenta en muertos, eso es la materia prima. Y se puso sobre la mesa para que las fuerzas argentinas aprendieran a hacer algo que nunca hicieron bien: hablarse.

Porque el precedente existe y conviene decirlo sin eufemismos. El 11 de septiembre no fue una falla de información. Estados Unidos tenía los datos. Lo que no tenía era agencias dispuestas a compartirlos. De esa herida nacieron los centros de fusión: una red para integrar y cruzar información entre jurisdicciones y niveles de gobierno. Con una regla de oro: todo indicio que sirve se deriva en el acto a quien debe investigarlo. El CNA es eso, traducido al castellano. No inventa nada. Copia bien, que a veces es más difícil.

Dos nombres para fijar en la memoria. Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, confirmado por el Senado en septiembre; y Ricardo Hernández, representante del FBI en la Argentina y agregado jurídico de la embajada.