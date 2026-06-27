Tiene 13 años y sueña con crecer en una familia

En el marco de una convocatoria pública el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta busca una familia para una adolescente de 13 años de Orán. 
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Se destaca por su vitalidad y sus ganas de aprender. Actualmente cursa el séptimo grado con un excelente desempeño escolar, y demuestra una especial inclinación por aprender inglés. Además tiene una gran afinidad por las actividades deportivas, especialmente el vóley, que es su disciplina favorita. 

Se trata de una joven sumamente sociable y extrovertida, que disfruta del encuentro con sus pares y logra construir vínculos positivos en todos los espacios donde participa, demostrando una gran capacidad de integración y apertura hacia su entorno social.

Con el firme deseo de integrarse a un hogar, ella transita su camino acompañada por un esquema de salud integral que incluye apoyo psicoterapéutico y el acompañamiento correspondiente para fortalecer su bienestar emocional y desarrollo. También recibe el acompañamiento farmacológico correspondiente en el marco de su abordaje integral de salud mental.

El objetivo es hallar un entorno familiar que, respetando su historia e identidad, pueda ofrecerle el afecto y la estabilidad indispensables para que continúe desarrollando todo su potencial en un ámbito de cuidado y protección.

Los interesados en postularse o recibir mayor información sobre los requisitos pueden comunicarse con el Registro al teléfono 0387-4258026 de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, o por whatsapp al 387-4409797. También se encuentran disponibles las consultas a través del correo electrónico [email protected].

Las personas interesadas en postulares pueden completar la ficha de inscripción disponible en el link de abajo y enviarla como documento adjunto al correo. En caso de postulantes que residan fuera de Salta, se coordinará con el registro de su jurisdicción para realizar las evaluaciones de idoneidad correspondientes.
 

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