Paritarias de la construcción: ¿Cuánto cobrarán los trabajadores en julio?

En total, la acumulación de los tres tramos representa una mejora cercana al 6,1% en el trimestre, aunque el impacto final dependerá de la evolución de la inflación. Además, una comisión especial de seguimiento volverá a reunirse el 20 de julio para evaluar el escenario salarial de cara a septiembre.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $6.800 por hora

Oficial: $5.817 por hora

Medio oficial: $5.375 por hora

Ayudante: $4.948 por hora

Sereno mensual: $898.817

Además de los básicos, el acuerdo contempla el pago de una suma extraordinaria no remunerativa para julio, que se abonará en dos partes iguales: el 50% junto con la primera quincena y el 50% restante con la segunda quincena.

Suma no remunerativa de julio:

Oficial especializado: $72.900

Oficial: $67.100

Medio oficial: $61.500

Ayudante: $57.900

Sereno: $57.900

Para el resto de las zonas, los valores mantienen los diferenciales establecidos en el convenio y se actualizan bajo el mismo esquema acumulativo previsto para el trimestre: 2,1% en junio, 2% en julio y 1,9% en agosto, siempre sobre los básicos del mes anterior.