Paritarias de la construcción: ¿Cuánto cobrarán los trabajadores en julio?

El acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias fijó una suba acumulativa del 2% para julio, además de sumas extraordinarias no remunerativas que se pagarán en dos cuotas.

 
 
 
NacionalesHace 17 horasPrensaPrensa
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Los trabajadores de la construcción cobrarán en julio de 2026 con una nueva actualización salarial, en el marco del segundo tramo de la paritaria anual 2026-2027 acordada entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector.

El convenio fue firmado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), y contempla aumentos escalonados para junio, julio y agosto, además de sumas extraordinarias no remunerativas para los dos primeros meses del período.

Para julio, el acuerdo establece una suba del 2% sobre los salarios básicos de junio ya actualizados. El esquema forma parte de una recomposición trimestral que comenzó con un incremento del 2,1% en junio y continuará con otro ajuste del 1,9% en agosto.

En total, la acumulación de los tres tramos representa una mejora cercana al 6,1% en el trimestre, aunque el impacto final dependerá de la evolución de la inflación. Además, una comisión especial de seguimiento volverá a reunirse el 20 de julio para evaluar el escenario salarial de cara a septiembre.

Zona A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

  • Oficial especializado: $6.800 por hora
  • Oficial: $5.817 por hora
  • Medio oficial: $5.375 por hora
  • Ayudante: $4.948 por hora
  • Sereno mensual: $898.817

Además de los básicos, el acuerdo contempla el pago de una suma extraordinaria no remunerativa para julio, que se abonará en dos partes iguales: el 50% junto con la primera quincena y el 50% restante con la segunda quincena.

Suma no remunerativa de julio:

  • Oficial especializado: $72.900
  • Oficial: $67.100
  • Medio oficial: $61.500
  • Ayudante: $57.900
  • Sereno: $57.900

Para el resto de las zonas, los valores mantienen los diferenciales establecidos en el convenio y se actualizan bajo el mismo esquema acumulativo previsto para el trimestre: 2,1% en junio, 2% en julio y 1,9% en agosto, siempre sobre los básicos del mes anterior.

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