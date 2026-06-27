La ONU estima que hasta 6,7 millones de personas pudieron verse afectadas por los terremotos

El organismo advirtió que la magnitud del desastre podría provocar un aumento de los desplazamientos internos. Además, el gobierno solicitó equipos médicos, insumos y asistencia internacional.
 
 
 
InternacionalesHace 17 horasPrensaPrensa
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Los terremotos en Venezuela - de magnitud 7,5 y 7,2 - podrían haber afectado a un total de 6,76 millones de personas, según las últimas estimaciones que realizó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), perteneciente a la ONU. La portavoz del organismo, Zoe Brennan, precisó que entre los afectados habría unos dos millones de habitantes de Caracas, aunque aclaró que las cifras son preliminares y que se espera contar con una evaluación más precisa a medida que avance el relevamiento de daños.

"Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos", advirtió Brennan. En ese marco, remarcó que la prioridad continúa siendo la búsqueda y el rescate de personas atrapadas entre los escombros.

La funcionaria también alertó: "Mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total del impacto, ya está claro que el desplazamiento aumentará a medida que más comunidades se vean afectadas y las personas busquen seguridad".

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