La ONU estima que hasta 6,7 millones de personas pudieron verse afectadas por los terremotos

Los terremotos en Venezuela - de magnitud 7,5 y 7,2 - podrían haber afectado a un total de 6,76 millones de personas, según las últimas estimaciones que realizó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), perteneciente a la ONU. La portavoz del organismo, Zoe Brennan, precisó que entre los afectados habría unos dos millones de habitantes de Caracas, aunque aclaró que las cifras son preliminares y que se espera contar con una evaluación más precisa a medida que avance el relevamiento de daños.