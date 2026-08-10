Un fuerte terremoto de 7,4 sacudió Colombia
Un terremoto de magnitud 7,4 sorprendió y sacudió a tres ciudades de Colombia durante las primeras horas de este lunes. En medio de la preocupación y grandes destrozos se buscan a personas en medio de los escombros.
Según informó el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico se registró a las 7:34 y alcanzó su punto máximo en la localidad de San José del Palmar. El sismo se sintió específicamente en Cali, Bogotá y Medellín, causando daños significativos en la provincia del Chocó, en la costa del Pacífico, informó el gobernador en la red social X.
En el lugar están trabajando diferentes equipos de emergencia para rescatar a personas que puedan estar debajo de los escombros. En los primero minutos del hecho, si bien se confirmaron personas heridas, se desconoce que hayan víctimas fatales.
En la capital del país, el movimiento se sintió con fuerza, sonaron las alarmas y en muchos edificios la gente evacuó a la calle como medida de prevención. El epicentro del temblor, a una profundidad de 93,7 kilómetros, se ubicó inicialmente a 4,86 grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste.