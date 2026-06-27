Incrementaron los controles viales en rutas nacionales y provinciales

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, el subjefe de Policía, Walter Toledo y el director General de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, encabezaron uno de los dispositivos de fiscalización desarrollado en el marco del operativo “NOA Seguro", junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Jujuy.

En la oportunidad, las autoridades participaron del trabajo preventivo en el puesto de control Río Las Pavas, donde se desplegaron integrantes de Unidades Especiales de la Policía como Seguridad Vial, Drogas Peligrosas y Trata de Personas.