Confirmaron el procesamiento de Tapia y Toviggino

La Justicia dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. La decisión fue de la Cámara en lo Penal Económico, que en su caso dio por desierta y no analizó la apelación de su defensa porque no se presentó a tiempo a una audiencia. El dirigente está embargado por 350 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país. Está de viaje por el Mundial en Estados Unidos con permiso judicial. El Tribunal de Apelaciones confirmó también la acusación contra el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino Pablo Toviggino. Ambos quedaron más cerca de ser enviados a juicio oral. La AFA como persona jurídica también quedó con procesamiento firme.

En relación a Toviggino se dio por probada su responsabilidad en los delitos y se confirmó el procesamiento por la omisión de depositar en el plazo legal montos retenidos por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social entre 2024 y 2025 por un monto calculado en 19.000 millones de pesos.

En cuanto a Tapia quedó firme la acusación por el mismo delito, además del embargo y prohibición de salida del país que le había impuesto el juez en lo penal económico Diego Amarante cuando lo procesó el 30 de marzo. En igual situación está la AFA como persona jurídica - procesada y embargada- , ya que tiene la misma representación legal que Tapia y la apelación también se declaró desierta.