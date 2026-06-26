China: una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Beijing

Una avioneta deportiva chocó contra la Torre Citic de Beijing, el rascacielos más alto de Pekín con 109 pisos. El fuerte impacto estructural forzó la evacuación inmediata de los ocupantes del inmueble y generó pánico en las inmediaciones ante la masiva caída de fragmentos y escombros.
InternacionalesEl viernesprensaprensa

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Una avioneta impactó el viernes la Torre Citic de Beijing, el edificio más alto de la capital china, y provocó evacuaciones y caída de escombros en el distrito financiero central.

La aeronave deportiva ligera chocó contra la Torre Citic, el rascacielos más alto de Beijing, en la capital china. Hasta ahora no está claro si hubo víctimas, cuántas personas iban a bordo, de dónde salió la aeronave ni qué circunstancias condujeron al accidente.

El choque alcanzó los pisos superiores de la torre, que mide 528 metros, y dispersó fragmentos sobre la acera y una zona verde cercanas. El avión es un Sunward SA 60L Aurora y pertenece a la aerolínea Shuangyue General Aviation.

Hasta ahora no está determinado si el impacto dejó muertos o heridos. Tampoco se conoce cuántas personas viajaban en la avioneta. La información disponible tampoco precisa de dónde salió la aeronave ni qué ocurrió antes del choque.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a la avioneta golpeando la parte alta de la Torre Citic. En esas imágenes también se veían restos del aparato cayendo sobre el área exterior del edificio.

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