China: una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Beijing

La aeronave deportiva ligera chocó contra la Torre Citic, el rascacielos más alto de Beijing, en la capital china. Hasta ahora no está claro si hubo víctimas, cuántas personas iban a bordo, de dónde salió la aeronave ni qué circunstancias condujeron al accidente.

El choque alcanzó los pisos superiores de la torre, que mide 528 metros, y dispersó fragmentos sobre la acera y una zona verde cercanas. El avión es un Sunward SA 60L Aurora y pertenece a la aerolínea Shuangyue General Aviation.