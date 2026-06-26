Florencia Peña reclama 200 millones de pesos a Nico Occhiato

Tras el escándalo que generó la fake news de Jorge Messi que Florencia Peña replicó en una transmisión en vivo y que terminó con su desvinculación en Luzu TV, ahora la actriz iniciará una demanda legal en contra del empresario Nicolás Occhiato para que se cumpla con el contrato que tenía vigente.

La conductora Marina Calabró reveló que la cifra oficial que baraja el abogado de la actriz es de 200 millones de pesos como resarcimiento aunque la cifra se podría incrementar si la demanda se eleva a juicio.

Otro de los puntos a analizar son las marcas y campañas publicitarias que la actriz habría acercado al streaming: “Puede incrementarse porque todavía hay algunos elementos para analizar. El porcentaje publicitario está basado en lo que tiene que ver con el sueldo, lo que percibía ella como conductora. Florencia estaba manejando las posibilidades de acercamiento con algunas campañas publicitarias. Hay que ver qué pasa con eso. Sin dejar de lado su gira, su gira teatral también”.