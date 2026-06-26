ANMAT suspende a un laboratorio que fabrica productos para alergias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la inhibición preventiva de las actividades de DIATER S.R.L., un laboratorio habilitado para elaborar productos alergénicos, luego de verificar incumplimientos reiterados a las normas de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). La decisión fue oficializada mediante la Disposición 3942/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Según explicó el organismo, durante sucesivas inspecciones se detectaron deficiencias críticas y mayores relacionadas con las condiciones de elaboración, el monitoreo ambiental, el control microbiológico, la documentación, el aseguramiento de la calidad y la implementación de medidas correctivas. Para ANMAT, esas falencias comprometen la capacidad del establecimiento para garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos que fabrica.

La empresa, habilitada desde 2004, está autorizada para elaborar, importar y exportar materiales alergénicos en distintas presentaciones. Entre sus actividades se encuentra la producción de concentrados para vacunas individualizadas elaboradas a partir de hongos y ácaros, soluciones diluyentes y lancetas utilizadas en pruebas de alergia.

Las irregularidades fueron detectadas durante una inspección realizada en el marco de una investigación vinculada a DIATER S.A.. En ese procedimiento, los inspectores comprobaron que varias de las observaciones ya habían sido señaladas en controles anteriores y seguían sin resolverse.

Frente a esa situación, la firma presentó un nuevo Plan de Acciones Correctivas y Preventivas, pero el Departamento de Aseguramiento de Calidad de Establecimientos concluyó que no daba respuesta a todas las observaciones realizadas, por lo que calificó el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación como no aceptable.