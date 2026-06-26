La comunidad universitaria destacó el fallo de la Corte Suprema que ordena al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue ratificada por el Congreso después de ser vetada por el presidente Javier Milei, en el marco del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sector.

En un fallo firmado por los tres jueces del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema declinó una presentación del Gobierno ya que advirtió que no hay una sentencia definitiva. La resolución se refiere a los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen una actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de programas estudiantiles.