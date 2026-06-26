La resolución se produjo después de un acuerdo entre la administración libertaria y el sector universitario para incrementar los fondos, que fue firmado el 10 de junio. Aquel entendimiento se trataba de una actualización salarial del 24,33%, un aumento del 20% del monto de los gastos de funcionamiento en las universidades y una suba de $50.000.000.000 para los hospitales universitarios. Por este motivo, el fallo judicial no tendrá un impacto económico que altere las proyecciones del Gobierno.
Las universidades celebraron el fallo de la Corte Suprema por el financiamiento
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La comunidad universitaria destacó la resolución del máximo tribunal, que ratificó una cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la ley. "Lo esperábamos con ansias", remarcaron.
La comunidad universitaria destacó el fallo de la Corte Suprema que ordena al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue ratificada por el Congreso después de ser vetada por el presidente Javier Milei, en el marco del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sector.
En un fallo firmado por los tres jueces del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema declinó una presentación del Gobierno ya que advirtió que no hay una sentencia definitiva. La resolución se refiere a los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen una actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de programas estudiantiles.
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