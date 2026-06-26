Hoy se hará promoción y colecta de sangre de todo grupo y factor en el hospital Señor del Milagro

Mañana se realiza la marcha del orgullo en Salta
PrensaLocalesHace 16 horas
Este 28 de junio a las 18:00 arranca la marcha por las calles de la ciudad y terminarán en el Anfiteatro Cuchi Leguizamón, ubicado en el Paseo de la Diversidad
Hoy el Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre de todo grupo y factor en el hospital Señor del Milagro.
El móvil de colectas estará apostado frente al ingreso principal del nosocomio, sobre avenida Sarmiento, entre las 8.30 y las 13. Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas.
Pueden donar sangre:
No pueden ser donantes
Otros datos
Donación espontánea
Las personas que deseen donar sangre en forma espontánea pueden hacerlo en Bolívar 687 (Salta), de lunes a viernes hábiles, en el horario de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.
Para más información, pueden comunicarse al (0387) 4215020.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación