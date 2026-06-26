Hoy se hará promoción y colecta de sangre de todo grupo y factor en el hospital Señor del Milagro

Hoy el Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre de todo grupo y factor en el hospital Señor del Milagro.

El móvil de colectas estará apostado frente al ingreso principal del nosocomio, sobre avenida Sarmiento, entre las 8.30 y las 13. Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas.

Pueden donar sangre:

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento

Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.

Otros datos

Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

Donación espontánea

Las personas que deseen donar sangre en forma espontánea pueden hacerlo en Bolívar 687 (Salta), de lunes a viernes hábiles, en el horario de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.

Para más información, pueden comunicarse al (0387) 4215020.



