Operativo de control de salud en el CIC de Bicentenario

Hoy de 9 a 12 horas, en el CIC de Bicentenario en zona oeste de la ciudad de Salta, av. Veteranos de Malvinas y Los Alpes, los vecinos podrán acceder a los diferentes programas y supervisiones de la Dirección de Enfermedades Crónicas.

En la jornada se realizarán tests rápidos de HIV y Sífilis, y de Findrisk para Diabetes; controles de presión; se capacitará en maniobras de RCP; y se informará a la comunidad sobre enfermedades crónicas.

Al respecto, la doctora Mónica Reifenberg, directora de Enfermedades Crónicas, destacó que desde el Ministerio viene realizando este tipo de intervenciones en diferentes puntos de la ciudad y recordó que “todos los test y controles serán gratuitos, seguros y totalmente confidenciales”.